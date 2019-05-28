Стало известно, куда новый президент Украины поедет первым делом

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский планирует 4 июня посетить с рабочим визитом Брюссель, где должны состоятся встречи с руководителями Евросоюза. Об этом во вторник сообщило украинское бюро "Радио Свобода".

"Визит состоится 4 июня, - говорится в сообщении. - Ожидается, что во время визита Зеленский встретится с руководителями ЕС, в частности председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан Клодом Юнкером".

Кроме того, как сообщило издание, Зеленского может провести встречу в штаб-квартире НАТО с генеральный секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.