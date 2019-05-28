Госдеп США "пожурил" Венгрию за блокировку заседания комиссии Украина-НАТО

18:30 Источник: Интерфакс

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал ошибочной политику Венгрии, блокирующей проведение заседания комиссии Украина-НАТО на высоком уровне из-за разногласий с Киевом по ситуации с правами венгерского национального меньшинства на Украине.

"Используя НАТО как инструмент давления на Украину в этом вопросе, Венгрия совершает ошибку", - заявил спецпредставитель госдепартамента США в ходе интернет-конференции во вторник.