Госдеп США "пожурил" Венгрию за блокировку заседания комиссии Украина-НАТО
18:30 28.05.2019 Источник: Интерфакс
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал ошибочной политику Венгрии, блокирующей проведение заседания комиссии Украина-НАТО на высоком уровне из-за разногласий с Киевом по ситуации с правами венгерского национального меньшинства на Украине.
"Используя НАТО как инструмент давления на Украину в этом вопросе, Венгрия совершает ошибку", - заявил спецпредставитель госдепартамента США в ходе интернет-конференции во вторник.
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