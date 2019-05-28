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Виктория Скрипаль: А какой смысл мне ехать в Великобританию?

19:00 28.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля - Виктория Скрипаль - отказалась от идеи поехать в Великобританию, чтобы встретиться с родственниками.

Виктория Скрипаль проживает в Ярославле с матерью Сергея Скрипаля Еленой. Власти Великобритании неоднократно отказывали Виктории в выдаче визы.

"А смысл мне ехать в Великобританию? Изначально целью было поехать в госпиталь, посмотреть их (Юлии и Сергея Скрипалей - прим. ТАСС) состояние здоровья. Сейчас они находятся ни в доме в Солсбери, ни в госпитале. Пока я не буду точно знать их адрес, где они находятся, я не буду подавать на визу", - сказала Виктория ТАСС во вторник.

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