Виктория Скрипаль: А какой смысл мне ехать в Великобританию?

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля - Виктория Скрипаль - отказалась от идеи поехать в Великобританию, чтобы встретиться с родственниками.

Виктория Скрипаль проживает в Ярославле с матерью Сергея Скрипаля Еленой. Власти Великобритании неоднократно отказывали Виктории в выдаче визы.

"А смысл мне ехать в Великобританию? Изначально целью было поехать в госпиталь, посмотреть их (Юлии и Сергея Скрипалей - прим. ТАСС) состояние здоровья. Сейчас они находятся ни в доме в Солсбери, ни в госпитале. Пока я не буду точно знать их адрес, где они находятся, я не буду подавать на визу", - сказала Виктория ТАСС во вторник.