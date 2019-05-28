ПАСЕ: В деле убийства Немцова "полная правда не была раскрыта"
19:29 28.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека призвал власти России возобновить расследование убийства российского политика Бориса Немцова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте организации.
"Комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека призвал российские власти возобновить и продолжить расследование убийства лидера оппозиции Бориса Немцова", - отмечается в заявлении. Как считают в комитете, "не все соответствующие аспекты дела были рассмотрены и полная правда не была раскрыта".
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