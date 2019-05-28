Тереза Мэй: Я очень сожалею о том, что не смогла реализовать процесс Brexit...
20:10 28.05.2019 Источник: Интерфакс
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление в связи с тем, что ей не удалось довести до конца процесс выхода страны из Евросоюза.
"Я очень сожалею о том, что не смогла реализовать процесс Brexit. Но теперь это является задачей для моего преемника", - сказала Мэй журналистам в Брюсселе во вторник.
По ее словам, следующему премьеру придется выслушивать различные точки зрения относительно Brexit и выбирать необходимый для страны путь.
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