В Европарламенте сказали, в чем состояла проблема во время выборов

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не располагает данными о возможном иностранном вмешательстве в выборы в Европарламент (ЕП), которые прошли 23-26 мая. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции на полях неформального саммита ЕС в Брюсселе уходящий глава ЕП Антонио Таяни.

"Фейковые новости были проблемой. Но мы приняли все необходимые меры, чтобы избежать возможности влияния на голосование граждан, - сказал он. - Если мы узнаем, что были попытки вмешательства, то мы отреагируем".