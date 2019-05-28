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НОВОСТИ

Американской официальной делегации на ПМЭФ не будет - Госдеп США

21:15 28.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти не будут отправлять правительственную делегацию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня. Об этом во вторник корр. ТАСС сообщил представитель Госдепартамента.

"Мы можем подтвердить, что посол [США в России Джон] Хантсман не примет участие в ПМЭФ, посольство США в Москве не будет направлять своего представителя, как и американская правительственная делегация не отправится на форум", - сказал дипломат.

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