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НОВОСТИ

Беспилотник ВВС США много часов провел у западных границ России

22:15 28.05.2019 Источник: Интерфакс

Стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk во вторник совершил новый многочасовой разведывательный полет вблизи границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Итальянском острове Сицилия, начиная с 10:48 мск, в течение более двух часов курсировал вдоль северной границы Калининградской области, находясь в небе над Литвой. Затем в воздушном пространстве Латвии и Эстонии он более трех часов летал с юга на север и обратно вдоль западных рубежей Псковской и Ленинградской областей. Позднее, вернувшись в литовское небо, американский беспилотник совершил еще одну серию пролетов у границ Калининградской области, продолжавшихся, по меньшей мере, три часа.

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