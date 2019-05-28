Жители еще четырех районов Москвы обсудили проекты кварталов реновации
23:10 28.05.2019
Жители еще нескольких районов столицы приняли участие в слушаниях по поводу реализации в их муниципалитетах программы реновации жилищного фонда. Представители Алтуфьевского, Бабушкинского, Люблина и Покровского-Стрешнева общались с проектировщиками по поводу того, как лучше разместить в обновленных районах дома и как можно улучшить их социальную, коммунальную и транспортную инфраструктуру. «При создании проектов мы старались опираться на реальные потребности москвичей, - отмечает председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. - Для этого мы не только консультировались с представителями различных Департаментов, в том числе здравоохранения и образования, но и изучали комментарии жителей, опубликованные в социальных сетях и СМИ. В результате в проекты были включены именно те объекты, которых не хватало тому или иному району».
Горожане смогли оставить разработчикам свои предложения по поводу того, как следует изменить проект застройки, кроме того, подобных откликов в письменной или электронной форме ждут окружных градостроительных комиссиях. С учетом отзывов горожан проектировщики внесут корректировки в свои проекты.
НОВОСТИ
- 22:15 28.05.2019
- Беспилотник ВВС США много часов провел у западных границ России
- 21:15 28.05.2019
- Американской официальной делегации на ПМЭФ не будет - Госдеп США
- 20:50 28.05.2019
- В Европарламенте сказали, в чем состояла проблема во время выборов
- 20:10 28.05.2019
- Тереза Мэй: Я очень сожалею о том, что не смогла реализовать процесс Brexit...
- 19:29 28.05.2019
- ПАСЕ: В деле убийства Немцова "полная правда не была раскрыта"
- 19:00 28.05.2019
- Виктория Скрипаль: А какой смысл мне ехать в Великобританию?
- 18:30 28.05.2019
- Госдеп США "пожурил" Венгрию за блокировку заседания комиссии Украина-НАТО
- 18:15 28.05.2019
- Стало известно, куда новый президент Украины поедет первым делом
- 17:40 28.05.2019
- Российский дипломат госпитализирован в Косове с тяжелыми травмами головы - врач
- 17:12 28.05.2019
- Состав Высшей аттестационной комиссии обновлен почти на 70%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать