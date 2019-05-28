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Жители еще четырех районов Москвы обсудили проекты кварталов реновации

23:10 28.05.2019

Жители еще нескольких районов столицы приняли участие в слушаниях по поводу реализации в их муниципалитетах программы реновации жилищного фонда. Представители Алтуфьевского, Бабушкинского, Люблина и Покровского-Стрешнева общались с проектировщиками по поводу того, как лучше разместить в обновленных районах дома и как можно улучшить их социальную, коммунальную и транспортную инфраструктуру. «При создании проектов мы старались опираться на реальные потребности москвичей, - отмечает председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. - Для этого мы не только консультировались с представителями различных Департаментов, в том числе здравоохранения и образования, но и изучали комментарии жителей, опубликованные в социальных сетях и СМИ. В результате в проекты были включены именно те объекты, которых не хватало тому или иному району».
Горожане смогли оставить разработчикам свои предложения по поводу того, как следует изменить проект застройки, кроме того, подобных откликов в письменной или электронной форме ждут окружных градостроительных комиссиях. С учетом отзывов горожан проектировщики внесут корректировки в свои проекты.

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