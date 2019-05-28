Жители еще четырех районов Москвы обсудили проекты кварталов реновации

23:10

Жители еще нескольких районов столицы приняли участие в слушаниях по поводу реализации в их муниципалитетах программы реновации жилищного фонда. Представители Алтуфьевского, Бабушкинского, Люблина и Покровского-Стрешнева общались с проектировщиками по поводу того, как лучше разместить в обновленных районах дома и как можно улучшить их социальную, коммунальную и транспортную инфраструктуру. «При создании проектов мы старались опираться на реальные потребности москвичей, - отмечает председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. - Для этого мы не только консультировались с представителями различных Департаментов, в том числе здравоохранения и образования, но и изучали комментарии жителей, опубликованные в социальных сетях и СМИ. В результате в проекты были включены именно те объекты, которых не хватало тому или иному району».Горожане смогли оставить разработчикам свои предложения по поводу того, как следует изменить проект застройки, кроме того, подобных откликов в письменной или электронной форме ждут окружных градостроительных комиссиях. С учетом отзывов горожан проектировщики внесут корректировки в свои проекты.