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Обещания и действия Зеленского по ситуации в Донбассе отличаются - глава ДНР

07:15 29.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия президента Украины Владимира Зеленского по улучшению ситуации в Донбассе отличаются от его заявлений во время инаугурационной речи. Об этом заявил во вторник глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Как мы видим, его действия, конкретные шаги уже отличаются от того, что он заявлял во время инаугурации. И сейчас мы видим, что чтобы действительно речь зашла о прекращении огня, боевых действий, нужно делать что-то другое", - сказал он.

Пушилин отметил, что для прекращения огня в Донбассе со стороны президента нужны жесткие меры в отношении украинских радикалов, но, по его мнению, "таких возможностей у Зеленского нет".

При этом глава республики констатировал, что никаких контактов с действующей властью у ДНР нет, а улучшений в плане выполнения Минских соглашения не наблюдается. "К сожалению, прослеживаются некие шаги, очень похожие на манипуляции, которые совершал [экс-президент Петр] Порошенко", - добавил Пушилин.


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