В Японию с рабочим визитом прибыл Министр обороны России
07:45 29.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в среду в Японию с рабочим визитом, где примет участие в консультациях глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран в формате "2+2", а также проведет двусторонние переговоры с министром обороны страны Такэси Ивая.
"В повестку дня российско-японского диалога включены вопросы глобальной и региональной безопасности, военно- политической обстановки в регионе", - сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.
Марковская сообщила, что также будут обсуждены "состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в военной области".
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