Рейтинг самых конкурентноспособных экономик мира возглавил Сингапур

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран мира в 2019 году. Рейтинг составлен экспертами Международного института управленческого развития (International Institute for Management Development) в швейцарском городе Лозанна и опубликован во вторник на его сайте.

Как отмечается в пресс-релизе, Сингапур возглавил рейтинг по причине создания в стране высокотехнологичной инфраструктуры, а также наличия квалифицированной рабочей силы. Гонконг в свою очередь занял второе место, чему способствовало проведение благоприятной налоговой политики. США опустились на 3-е место в рейтинге, потеряв две позиции по сравнению с рейтингом 2018 года. На конкурентоспособность США негативно повлияли высокие цены на нефть, а также ослабление экспорта высокотехнологичной продукции и нестабильность курса доллара.

Россия как и в 2018 году заняла в рейтинге 45-е место. Соседями России стали Филиппины, которые поднялись на 46-е место с 50-го и Италия, опустившись на две позиции - до 44-го места.



