Рейтинг самых конкурентноспособных экономик мира возглавил Сингапур
08:30 29.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран мира в 2019 году. Рейтинг составлен экспертами Международного института управленческого развития (International Institute for Management Development) в швейцарском городе Лозанна и опубликован во вторник на его сайте.
Как отмечается в пресс-релизе, Сингапур возглавил рейтинг по причине создания в стране высокотехнологичной инфраструктуры, а также наличия квалифицированной рабочей силы. Гонконг в свою очередь занял второе место, чему способствовало проведение благоприятной налоговой политики. США опустились на 3-е место в рейтинге, потеряв две позиции по сравнению с рейтингом 2018 года. На конкурентоспособность США негативно повлияли высокие цены на нефть, а также ослабление экспорта высокотехнологичной продукции и нестабильность курса доллара.
Россия как и в 2018 году заняла в рейтинге 45-е место. Соседями России стали Филиппины, которые поднялись на 46-е место с 50-го и Италия, опустившись на две позиции - до 44-го места.
НОВОСТИ
- 08:45 29.05.2019
- Во время празднования Дня России будет ограничена продажа алкоголя
- 08:15 29.05.2019
- В Новой Зеландии проходит самая крупная в стране акция протеста учителей - СМИ
- 07:45 29.05.2019
- В Японию с рабочим визитом прибыл Министр обороны России
- 07:30 29.05.2019
- Обучения турецких военных летчиков в США может быть приостановлено
- 07:15 29.05.2019
- Обещания и действия Зеленского по ситуации в Донбассе отличаются - глава ДНР
- 23:10 28.05.2019
- Жители еще четырех районов Москвы обсудили проекты кварталов реновации
- 22:15 28.05.2019
- Беспилотник ВВС США много часов провел у западных границ России
- 21:15 28.05.2019
- Американской официальной делегации на ПМЭФ не будет - Госдеп США
- 20:50 28.05.2019
- В Европарламенте сказали, в чем состояла проблема во время выборов
- 20:10 28.05.2019
- Тереза Мэй: Я очень сожалею о том, что не смогла реализовать процесс Brexit...
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать