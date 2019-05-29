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Во время празднования Дня России будет ограничена продажа алкоголя

08:45 29.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продажу крепкой алкогольной продукции и напитков в стеклянной таре ограничат 12 июня в местах массовых мероприятий в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В местах проведения массовых мероприятий во время празднования Дня России 12 июня будет ограничена продажа крепких спиртных напитков в любой таре, а также прохладительных напитков в стеклянной таре", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ограничить продажу алкоголя должны также кафе, рестораны и магазины, которые располагаются рядом с местами массовых гуляний.

"Данная мера необходима для предотвращения травматизма, а также для профилактики противоправных действий в местах массовых гуляний", - добавил представитель департамента. Магазинам, ресторанам и кафе рассылаются рекомендации по ограничению продажи алкогольной продукции, а контроль за соблюдением соответствующего распоряжения осуществляется управами районов столицы, уточнили в ведомстве.


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