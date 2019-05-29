США рассматривают вопрос о непризнании российских паспортов, выданных жителям Донбасса

09:05 Источник: Газета.Ru

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер сообщил, что Вашингтон рассматривает вопрос о непризнании российских паспортов, выданных по упрощенной схеме жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает УНИАН.

По его словам, решение упростить процедуру выдачи паспортов гражданина России жителям Донбасса является «очень провокационным шагом» со стороны Москвы.



«Мы также будем изучать, имеем ли возможность идентифицировать и не признавать эти паспорта, как мы это делаем в отношении паспортов, выданных в Крыму», — заявил Волкер.



Данное заявление Волкер сделал во время видеоконференции для европейских журналистов. Газета.Ru

