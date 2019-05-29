0
0
107
НОВОСТИ

Huawei подала в суд с требованием отменить решение о внесении компании в черный список

09:20 29.05.2019 Источник: Вести.Ru

Представители компании Huawei подали иск в американский суд с требованием отменить решение о внесении компании в черный список. В корпорации планируют добиться решения о признании такого закона противоречащим конституции, передает телеканал "Россия 24".

Huawei считает черный список попыткой вытеснить его, как конкурента, с американского рынка.  Вести.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 29.05.2019
Кравчук рассказал, почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
0
31
10:05 29.05.2019
Глава ВЦИОМа объяснил падение рейтинга Путина
0
56
10:00 29.05.2019
Из здания администрации президента Украины пропали сервера с секретной информацией - глава СНБО
0
67
09:32 29.05.2019
Девушка на видео со Штрахе была боснийской студенткой - СМИ
0
104
09:05 29.05.2019
США рассматривают вопрос о непризнании российских паспортов, выданных жителям Донбасса
0
155
09:00 29.05.2019
В России предлагают ввести "отцовский капитал"
0
140
08:45 29.05.2019
Во время празднования Дня России будет ограничена продажа алкоголя
0
142
08:30 29.05.2019
Рейтинг самых конкурентноспособных экономик мира возглавил Сингапур
0
165
08:15 29.05.2019
В Новой Зеландии проходит самая крупная в стране акция протеста учителей - СМИ
0
178
07:45 29.05.2019
В Японию с рабочим визитом прибыл Министр обороны России
0
195

Возврат к списку