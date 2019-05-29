Huawei подала в суд с требованием отменить решение о внесении компании в черный список

09:20 Источник: Вести.Ru

Представители компании Huawei подали иск в американский суд с требованием отменить решение о внесении компании в черный список. В корпорации планируют добиться решения о признании такого закона противоречащим конституции, передает телеканал "Россия 24".

Huawei считает черный список попыткой вытеснить его, как конкурента, с американского рынка. Вести.Ru

