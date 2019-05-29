Девушка на видео со Штрахе была боснийской студенткой - СМИ

09:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СМИ: девушка из видео со Штрахе была боснийской студенткой. За участие в создании видеозаписи она получала около 7 тысяч евро в сутки, пишет австрийское издание Kronen Zeitung.

По информации СМИ, ролик был снят на скрытую камеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На той встрече помимо бывшего вице-премьера Хайнца-Кристиана Штрахе и девушки, которая представилась племянницей российского олигарха, присутствовал глава парламентской фракции Австрийской партии свободы Йохан Гуденус. Журналисты отмечают, что подставная девушка на встрече продемонстрировала знания в области сельского хозяйства, что усыпило бдительность Штрахе. СМИ утверждают, что мотивами создания видеоролика стали «личная месть и глубокое неприятие либеральной политики».



Накануне правительству канцлера Австрии Себастьяна Курца парламент выразил вотум недоверия в результате скандала вокруг Штрахе. Говорит Москва

