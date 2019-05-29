Девушка на видео со Штрахе была боснийской студенткой - СМИ
09:32 29.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
СМИ: девушка из видео со Штрахе была боснийской студенткой. За участие в создании видеозаписи она получала около 7 тысяч евро в сутки, пишет австрийское издание Kronen Zeitung.
По информации СМИ, ролик был снят на скрытую камеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На той встрече помимо бывшего вице-премьера Хайнца-Кристиана Штрахе и девушки, которая представилась племянницей российского олигарха, присутствовал глава парламентской фракции Австрийской партии свободы Йохан Гуденус. Журналисты отмечают, что подставная девушка на встрече продемонстрировала знания в области сельского хозяйства, что усыпило бдительность Штрахе. СМИ утверждают, что мотивами создания видеоролика стали «личная месть и глубокое неприятие либеральной политики».
Накануне правительству канцлера Австрии Себастьяна Курца парламент выразил вотум недоверия в результате скандала вокруг Штрахе. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 10:20 29.05.2019
- Кравчук рассказал, почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
- 10:05 29.05.2019
- Глава ВЦИОМа объяснил падение рейтинга Путина
- 10:00 29.05.2019
- Из здания администрации президента Украины пропали сервера с секретной информацией - глава СНБО
- 09:20 29.05.2019
- Huawei подала в суд с требованием отменить решение о внесении компании в черный список
- 09:05 29.05.2019
- США рассматривают вопрос о непризнании российских паспортов, выданных жителям Донбасса
- 09:00 29.05.2019
- В России предлагают ввести "отцовский капитал"
- 08:45 29.05.2019
- Во время празднования Дня России будет ограничена продажа алкоголя
- 08:30 29.05.2019
- Рейтинг самых конкурентноспособных экономик мира возглавил Сингапур
- 08:15 29.05.2019
- В Новой Зеландии проходит самая крупная в стране акция протеста учителей - СМИ
- 07:45 29.05.2019
- В Японию с рабочим визитом прибыл Министр обороны России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать