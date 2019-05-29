0
0
92
НОВОСТИ

Девушка на видео со Штрахе была боснийской студенткой - СМИ

09:32 29.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СМИ: девушка из видео со Штрахе была боснийской студенткой. За участие в создании видеозаписи она получала около 7 тысяч евро в сутки, пишет австрийское издание Kronen Zeitung.

По информации СМИ, ролик был снят на скрытую камеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На той встрече помимо бывшего вице-премьера Хайнца-Кристиана Штрахе и девушки, которая представилась племянницей российского олигарха, присутствовал глава парламентской фракции Австрийской партии свободы Йохан Гуденус. Журналисты отмечают, что подставная девушка на встрече продемонстрировала знания в области сельского хозяйства, что усыпило бдительность Штрахе. СМИ утверждают, что мотивами создания видеоролика стали «личная месть и глубокое неприятие либеральной политики».

Накануне правительству канцлера  Австрии Себастьяна Курца парламент выразил вотум недоверия в результате скандала вокруг Штрахе.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 29.05.2019
Кравчук рассказал, почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
0
31
10:05 29.05.2019
Глава ВЦИОМа объяснил падение рейтинга Путина
0
56
10:00 29.05.2019
Из здания администрации президента Украины пропали сервера с секретной информацией - глава СНБО
0
67
09:20 29.05.2019
Huawei подала в суд с требованием отменить решение о внесении компании в черный список
0
111
09:05 29.05.2019
США рассматривают вопрос о непризнании российских паспортов, выданных жителям Донбасса
0
155
09:00 29.05.2019
В России предлагают ввести "отцовский капитал"
0
140
08:45 29.05.2019
Во время празднования Дня России будет ограничена продажа алкоголя
0
142
08:30 29.05.2019
Рейтинг самых конкурентноспособных экономик мира возглавил Сингапур
0
165
08:15 29.05.2019
В Новой Зеландии проходит самая крупная в стране акция протеста учителей - СМИ
0
178
07:45 29.05.2019
В Японию с рабочим визитом прибыл Министр обороны России
0
195

Возврат к списку