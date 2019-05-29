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Из здания администрации президента Украины пропали сервера с секретной информацией - глава СНБО

10:00 29.05.2019 Источник: РБК

Новый глава Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк сообщил, что из помещения совета в здании администрации президента пропали серверы с секретной информацией. 

На пропавшей технике хранилась информация о принятых в данном помещении решениях, а также сведения из секретных источников, поступающие по защищенным каналам, сказал Данилюк. Он добавил, что с ситуацией будут разбираться правоохранительные органы.

Бывший пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко ответил на это, что технику из ситуационной комнаты в здании администрации президента Украины Петр Порошенко покупал за свой счет, оборудование вернули арендодателю, секретной информации на серверах нет.  РБК

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