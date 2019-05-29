Из здания администрации президента Украины пропали сервера с секретной информацией - глава СНБО

10:00 Источник: РБК

Новый глава Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО)сообщил, что из помещения совета в здании администрации президента пропали серверы с секретной информацией.

На пропавшей технике хранилась информация о принятых в данном помещении решениях, а также сведения из секретных источников, поступающие по защищенным каналам, сказал Данилюк. Он добавил, что с ситуацией будут разбираться правоохранительные органы.



Бывший пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко ответил на это, что технику из ситуационной комнаты в здании администрации президента Украины Петр Порошенко покупал за свой счет, оборудование вернули арендодателю, секретной информации на серверах нет. РБК