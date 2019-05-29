Глава ВЦИОМа объяснил падение рейтинга Путина
10:05 29.05.2019 Источник: Эхо Москвы
Глава ВЦИОМа заявил, что рейтинг Владимира Путина падает, поскольку россияне не верят в завтрашний день. По словам Валерия Федорова, люди не понимают, когда будут жить лучше. Пенсионная реформа показала, что надеяться на рост зарплат, развитие медицины, образования и соцобеспечения не стоит, сказал социолог в интервью телеканалу «Дождь».
На днях ВЦИОМ опубликовал результаты соцопроса, согласно которому уровень доверия к президенту Путину снизился до 31,7%. Это рекордно низкий уровень за последние 13 лет. Эхо Москвы
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