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Кравчук рассказал, почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили

10:20 29.05.2019 Источник: Газета.Ru

Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал, почему новый глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-главе Грузии Михаилу Сааакашвили. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, для Зеленского это был вопрос «справедливости и достоинства».

Он напомнил, как бывший президент страны Петр Порошенко дал Саакашвили гражданство, а после быстро отнял.

«Здесь были личные интересы Порошенко», — отметило Кравчук.

Он также не исключил вероятность, что в скором времени Саакашвили может получить государственную должность на Украине. При этом он добавил, что Саакашвили вряд ли сможет претендовать на высокую должность.  Газета.Ru

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