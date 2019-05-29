Кравчук рассказал, почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили

10:20 Источник: Газета.Ru

Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал, почему новый глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-главе Грузии Михаилу Сааакашвили. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, для Зеленского это был вопрос «справедливости и достоинства».



Он напомнил, как бывший президент страны Петр Порошенко дал Саакашвили гражданство, а после быстро отнял.



«Здесь были личные интересы Порошенко», — отметило Кравчук.



Он также не исключил вероятность, что в скором времени Саакашвили может получить государственную должность на Украине. При этом он добавил, что Саакашвили вряд ли сможет претендовать на высокую должность. Газета.Ru

