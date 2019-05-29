Си Цзиньпин нанесет визит в Россию и примет участие в ПМЭФ с 5 по 7 июня

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин нанесет визит в РФ с 5 по 7 июня и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"По приглашению президента России Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин нанесет государственный визит в РФ для участия в 23-м ПМЭФ с 5 по 7 июня", - указал он.

