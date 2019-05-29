Никаких задержек с поставками С-400 в Турцию нет, все идет по плану - Песков

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никаких задержек с поставками С-400 в Турцию нет, выполнение контракта идет по плану, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поставка (С-400) осуществляется раньше тех сроков, которые изначально были запланированы, по просьбе турецкой стороны. Что касается нюансов по дням, по месяцам, это не к нам вопрос. Но там все идет по плану. Там нет никакой задержки, там все по плану", - сказал Песков.

