Сторонники Трампа сами начали строить стену вдоль границы с Мексикой
11:20 29.05.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Группа сторонников Дональда Трампа начала самостоятельно строить обещанную президентом стену вдоль границы с Мексикой в штате Нью-Мексико, собрав средства при помощи краудфандинговой кампании в интернете.
Бывший военнослужащий Брайан Колфейдж сообщил, что ему и его сторонникам удалось собрать пожертвования на этой проект на сумму в 22 миллионов долларов.
Кампания по сбору средств началась после того, как американский конгресс отказался выделить финансирование на постройку стены. Ее возведение было одним из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа. Русская служба Би-би-си
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