Путин и Лукашенко не обсуждали компенсации за загрязнение нефтепровода "Дружба"

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тема компенсаций за загрязнение нефтепровода "Дружба" пока не обсуждалась президентами РФ и Белоруссии, хотя у Владимира Путина и Александра Лукашенко и состоялись рабочие встреча на полях Высшего Евразийского экономического совета. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это пока не обсуждалось", - сказал представитель Кремля.

