Путин и Лукашенко не обсуждали компенсации за загрязнение нефтепровода "Дружба"
11:32 29.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тема компенсаций за загрязнение нефтепровода "Дружба" пока не обсуждалась президентами РФ и Белоруссии, хотя у Владимира Путина и Александра Лукашенко и состоялись рабочие встреча на полях Высшего Евразийского экономического совета. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, это пока не обсуждалось", - сказал представитель Кремля.
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