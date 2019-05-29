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РФ поддерживает идею засчитывать стаж работы на территории ЕАЭС при расчете пенсий - Путин

12:00 29.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает, что пенсионерам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет удобен расчет пенсий, при котором будет засчитываться стаж работы на территории всех государств ЕАЭС.

"Отмечу подготовку Евразийской комиссией соглашения, которое даст возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств Союза", - заявил глава российского государства на заседании Высшего Евразийского экономического совета. По его мнению, "для конкретного гражданина, для простого человека, человека, который всю жизнь работал, это имеет очень важное значение". "Будет не важно, где конкретно человек работал, главное - чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж", - отметил Путин.

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