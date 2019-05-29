В Москве задержан пенсионер, "заминировавший" ТЦ
12:20 29.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полицейские задержали пенсионера, который сообщил накануне о якобы заложенной бомбе в торгово-развлекательном центре "Щука" в Москве. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных органах.
"Накануне неизвестный сообщил о минировании ТРЦ "Щука" на ул. Щукинской. Для проверки этих сведений привлекались 18 сотрудников полиции. После завершения проверочных мероприятий в подземном переходе у этого центра был задержан 61-летний мужчина. Он по телефону заявил, что не хочет жить, а также готовится взорвать торговый центр", - сказал собеседник агентства.
Из здания ТРЦ было эвакуировано более 1,2 тыс. человек. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").
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