Назван регион с самым низким рейтингом Путина - СМИ
12:32 29.05.2019 Источник: РБК
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента. Исследование (есть у РБК) проводилось в российских регионах с середины марта по начало апреля.
Социологи предложили респондентам ответить на вопрос: представьте, что в следующее воскресенье состоятся выборы президента России, за кого из политиков вы бы проголосовали? В Магаданской области проголосовать за действующего президента готовы 36% респондентов. В среднем по стране — 48%.
Антилидером по электоральному рейтингу «Единой России» оказался Хабаровский край. 21% опрошенных жителей региона ответили, что в случае проведения выборов в ближайшее воскресенье проголосовали бы за кандидата от «Единой России». Средний электоральный рейтинг правящей партии по стране, по результатам опроса ФОМа, составил 34%.
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