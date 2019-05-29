Систему электронного голосования планируется опробовать в сентябре - Медведев
13:00 29.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о планах, опробовать систему электронного голосования во время предстоящего в сентябре единого дня голосования.
"Совместно с ЦИК будет апробирован механизм электронного голосования, есть планы провести подобный эксперимент в сентябре, в единый день голосования, оценить эффективность этих инструментов для того, чтобы их впоследствии использовать", - сказал председатель правительства на заседании кабинета министров. По его оценке, "вопросов здесь достаточно много, особое внимание нужно обратить на безопасность создаваемой системы", для чего следует использовать соответствующее технологическое и программное обеспечение, а также эффективные системы идентификации, жесткие условия допуска к персональным данным.
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