Константин Богомолов назначен художественным руководителем Театра на Малой Бронной

13:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Константин Богомолов назначен новым художественным руководителем Театра на Малой Бронной. Об этом заявил на сборе труппы глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Сергей Голомазов, который возглавлял театр, стал руководителем Рижского театра.



«Это большая нагрузка, поэтому было решено подумать о новом руководителе. Мы решили предложить этот пост Константину Богомолову», — объяснил Кибовский.



Театральному режиссёру и поэту Константину Богомолову 43 года, он сын кинокритика Юрия Богомолова. Говорит Москва

