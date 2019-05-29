Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Санкт-Петербург - депутат

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Симферополь - Москва и Севастополь - Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин.

"На сегодня Минтранс установил сроки, что первые поезда пойдут по мосту в декабре этого года. Это будут два маршрута - на Москву из Симферополя и Санкт-Петербург из Севастополя", - сказал он.



По словам Ионина, к лету 2020 года планируется открытие 11 железнодорожных маршрутов разной степени дальности.

