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Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Санкт-Петербург - депутат

13:20 29.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Симферополь - Москва и Севастополь - Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин.

"На сегодня Минтранс установил сроки, что первые поезда пойдут по мосту в декабре этого года. Это будут два маршрута - на Москву из Симферополя и Санкт-Петербург из Севастополя", - сказал он.

По словам Ионина, к лету 2020 года планируется открытие 11 железнодорожных маршрутов разной степени дальности.

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