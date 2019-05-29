Названы самые востребованные профессии в РФ
13:32 29.05.2019 Источник: Lenta.ru
Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, согласно результатам опроса Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда. Рейтинг опубликован в «Справочнике профессий» Министерства труда и социальной защиты.
Всего в опросе приняли участие 26,9 тысячи организаций. Отмечается, что профессию продавца-кассира назвали в 980 случаях, а повара — в 892-х. Третьей в списке оказалась профессия педагога — специалистами было зафиксировано 557 упоминаний. В пятерку рейтинга также вошли юрист (488 упоминаний) и специалист по социальной работе (483 упоминаний). Основные причины востребованности упомянутых профессий — это текучесть кадров и расширение производства.
Ранее было опубликовано исследование сервиса «Авито Работа», согласно которому самыми востребованными в стране профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители.
В марте во ВНИИ труда сообщали о том, что россияне, занятые в сфере администрирования, документооборота, а также рядовые сотрудники банков и страховых компаний могут остаться без работы, так как человека в этих сферах скоро потеснят новые IT-продукты. Lenta.Ru
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