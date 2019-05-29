0
0
154
НОВОСТИ

Названы самые востребованные профессии в РФ

13:32 29.05.2019 Источник: Lenta.ru

Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, согласно результатам опроса Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда. Рейтинг опубликован в «Справочнике профессий» Министерства труда и социальной защиты.

Всего в опросе приняли участие 26,9 тысячи организаций. Отмечается, что профессию продавца-кассира назвали в 980 случаях, а повара — в 892-х. Третьей в списке оказалась профессия педагога — специалистами было зафиксировано 557 упоминаний. В пятерку рейтинга также вошли юрист (488 упоминаний) и специалист по социальной работе (483 упоминаний). Основные причины востребованности упомянутых профессий — это текучесть кадров и расширение производства.

Ранее было опубликовано исследование сервиса «Авито Работа», согласно которому самыми востребованными в стране профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители.

В марте во ВНИИ труда сообщали о том, что россияне, занятые в сфере администрирования, документооборота, а также рядовые сотрудники банков и страховых компаний могут остаться без работы, так как человека в этих сферах скоро потеснят новые IT-продукты.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:32 29.05.2019
Прокуратура непризнанного Косова потребует возбуждения дела против российского дипломата
0
66
14:12 29.05.2019
Зеленский нанесет свой первый зарубежный визит в Брюссель
0
86
14:00 29.05.2019
Депутаты латвийского Сейма выбрали президента республики
0
105
13:20 29.05.2019
Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Санкт-Петербург - депутат
0
163
13:05 29.05.2019
Константин Богомолов назначен художественным руководителем Театра на Малой Бронной
0
154
13:00 29.05.2019
Систему электронного голосования планируется опробовать в сентябре - Медведев
0
172
12:32 29.05.2019
Назван регион с самым низким рейтингом Путина - СМИ
0
256
12:20 29.05.2019
В Москве задержан пенсионер, "заминировавший" ТЦ
0
198
12:05 29.05.2019
По охвату аудитории интернет догоняет телевидение - исследование
0
238
12:00 29.05.2019
РФ поддерживает идею засчитывать стаж работы на территории ЕАЭС при расчете пенсий - Путин
0
212

Возврат к списку