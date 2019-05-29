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НОВОСТИ

Депутаты латвийского Сейма выбрали президента республики

14:00 29.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Президентом Латвии избран юрист Эгилс Левитс. На внеочередном заседании за него проголосовали депутаты Сейма.

Как сообщает РИА Новости, на пост главы государства претендовали три кандидата. Кроме Левитса, речь идёт об омбудсмене Юрисе Янсонсе и депутате Дидзисе Шмитсе.

Действующий президент Раймодн Вейонис решил не баллотироваться на второй срок.

ТАСС напоминает, что Эгилс Левитс критично высказывался о политике России и называл оправданными санкции против Москвы. Кроме того, он сторонник закрытия русских школ в Латвии.  Говорит Москва

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