Зеленский нанесет свой первый зарубежный визит в Брюссель

14:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Первый зарубежный визит Владимир Зеленский нанесёт в Брюссель. Поездка президента Украины планируется на 4-5 июня, сообщила его пресс-служба.

Отмечается, что в ходе визита Зеленский намерен встретиться с главой Евросовета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также генсекретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.



Как ожидается, украинский лидер проинформирует партнёров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью в Донбассе, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны в регионе и обменяется мнениями о дальнейших реформах на Украине. Говорит Москва

