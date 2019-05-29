Зеленский нанесет свой первый зарубежный визит в Брюссель
14:12 29.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Первый зарубежный визит Владимир Зеленский нанесёт в Брюссель. Поездка президента Украины планируется на 4-5 июня, сообщила его пресс-служба.
Отмечается, что в ходе визита Зеленский намерен встретиться с главой Евросовета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также генсекретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.
Как ожидается, украинский лидер проинформирует партнёров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью в Донбассе, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны в регионе и обменяется мнениями о дальнейших реформах на Украине. Говорит Москва
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