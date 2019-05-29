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Прокуратура непризнанного Косова потребует возбуждения дела против российского дипломата

14:32 29.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура непризнанной республики Косово намерена потребовать снятия иммунитета с российского дипломата, сотрудника миссии ООН и возбуждения против него уголовного дела. Об этом заявил в среду главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила.

"Официально потребую от специального представителя генсека ООН в Косово Захира Танина, чтобы у гражданина РФ был отозван иммунитет с целью возбуждения против него уголовного дела", - цитирует слова прокурора косовское издание Insajderi ("Инсайдери").

Спецназ непризнанного Косова во вторник утром вторгся в северные муниципалитеты, в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. Президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к депутатам заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 28 человек, среди которых также россиянин Михаил Краснощеков, являющийся сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове. Сейчас дипломат освобожден и находится в больнице Косовска- Митровицы.

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