Вероятность столкновения МКС с обломками индийского спутника увеличилась на 5%
15:00 29.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вероятность пробития Международной космической станции (МКС) обломками сбитого ранее индийского спутника увеличилась на 5%. Об этом сообщил в среду исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
"Американцы провели расчеты по вероятности пробоя станции в связи с появлением дополнительных [обломков] в результате этого разлета. Есть численные оценки увеличения вероятности пробоя примерно на 5%", - сказал Крикалев во время заседания Совета РАН по космосу.
Ранее старший помощник начальника отделения Главного центра разведки космической обстановки Роман Фаттахов рассказал, что после испытаний Индией противоспутникового оружия в результате разрушения аппарата образовалось более 100 обломков, которые в будущем могут создать угрозу МКС.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телеобращении к нации 27 марта сообщил, что ВС страны успешно испытали собственное противоспутниковое оружие, сбив аппарат на низкой околоземной орбите. Моди отметил, что после этого испытания Индия вошла в число космических сверхдержав вслед за США, Россией и Китаем. Пуск ракеты-перехватчика, разработанной Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), был произведен с полигона, расположенного на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе. Сбитый аппарат был индийским спутником.
НОВОСТИ
- 16:12 29.05.2019
- Партия Саакашвили будет участвовать в выборах в Раду
- 16:00 29.05.2019
- РУСАЛ просит проверить оправданность затрат на модернизацию ТЭС
- 15:32 29.05.2019
- Сообщество Диссернет намерено обратиться в суд из-за нового состава ВАК
- 15:12 29.05.2019
- Борис Джонсон предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил референдума по Brexit
- 14:32 29.05.2019
- Прокуратура непризнанного Косова потребует возбуждения дела против российского дипломата
- 14:12 29.05.2019
- Зеленский нанесет свой первый зарубежный визит в Брюссель
- 14:00 29.05.2019
- Депутаты латвийского Сейма выбрали президента республики
- 13:32 29.05.2019
- Названы самые востребованные профессии в РФ
- 13:20 29.05.2019
- Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Санкт-Петербург - депутат
- 13:05 29.05.2019
- Константин Богомолов назначен художественным руководителем Театра на Малой Бронной
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать