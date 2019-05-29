Вероятность столкновения МКС с обломками индийского спутника увеличилась на 5%

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вероятность пробития Международной космической станции (МКС) обломками сбитого ранее индийского спутника увеличилась на 5%. Об этом сообщил в среду исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Американцы провели расчеты по вероятности пробоя станции в связи с появлением дополнительных [обломков] в результате этого разлета. Есть численные оценки увеличения вероятности пробоя примерно на 5%", - сказал Крикалев во время заседания Совета РАН по космосу.



Ранее старший помощник начальника отделения Главного центра разведки космической обстановки Роман Фаттахов рассказал, что после испытаний Индией противоспутникового оружия в результате разрушения аппарата образовалось более 100 обломков, которые в будущем могут создать угрозу МКС.



Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телеобращении к нации 27 марта сообщил, что ВС страны успешно испытали собственное противоспутниковое оружие, сбив аппарат на низкой околоземной орбите. Моди отметил, что после этого испытания Индия вошла в число космических сверхдержав вслед за США, Россией и Китаем. Пуск ракеты-перехватчика, разработанной Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), был произведен с полигона, расположенного на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе. Сбитый аппарат был индийским спутником.

