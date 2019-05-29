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Борис Джонсон предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил референдума по Brexit

15:12 29.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон должен предстать перед судом, чтобы ответить на обвинения по распространению недостоверной информации в ходе агитационной кампании евроскептиков в преддверии референдума по вопросу выхода страны из Евросоюза, который состоялся в июне 2016 года. Об этом в среду сообщило агентство Рейтер со ссылкой на постановление Вестминстерского магистратского суда.

По словам судьи Марго Коулман, Джонсон должен будет явиться "на предварительное слушание, после чего дело будет передано в Суд короны".

Экс-глава британского МИД подозревается в предоставлении общественности недостоверных данных относительно взносов Великобритании в бюджет Евросоюза. Джонсон ранее утверждал, что Лондон еженедельно направляет Брюссель 350 млн фунтов стерлингов (442,5 млн долларов).

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