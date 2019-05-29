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НОВОСТИ

Сообщество Диссернет намерено обратиться в суд из-за нового состава ВАК

15:32 29.05.2019 Источник: Эхо Москвы

Сообщество Диссернет планирует обратиться в суд из—за нового состава Высшей Аттестационной комиссии: «Правительство нарушило закон – в комиссию вошли люди, которые уже проработали два срока», – это запрещает положение о ВАК, — сказал МБХ-Медиа сооснователь Диссернета Андрей Заякин. Он, в частности, назвал нелегитимным назначение председателя комиссии Владимира Филиппова и еще нескольких человек с правом голоса.

Диссернет обещает в ближайшее время обещает опубликовать их имена на своем сайте.  Эхо Москвы

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