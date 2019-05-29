Сообщество Диссернет намерено обратиться в суд из-за нового состава ВАК
15:32 29.05.2019 Источник: Эхо Москвы
Сообщество Диссернет планирует обратиться в суд из—за нового состава Высшей Аттестационной комиссии: «Правительство нарушило закон – в комиссию вошли люди, которые уже проработали два срока», – это запрещает положение о ВАК, — сказал МБХ-Медиа сооснователь Диссернета Андрей Заякин. Он, в частности, назвал нелегитимным назначение председателя комиссии Владимира Филиппова и еще нескольких человек с правом голоса.
Диссернет обещает в ближайшее время обещает опубликовать их имена на своем сайте. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 16:12 29.05.2019
- Партия Саакашвили будет участвовать в выборах в Раду
- 16:00 29.05.2019
- РУСАЛ просит проверить оправданность затрат на модернизацию ТЭС
- 15:12 29.05.2019
- Борис Джонсон предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил референдума по Brexit
- 15:00 29.05.2019
- Вероятность столкновения МКС с обломками индийского спутника увеличилась на 5%
- 14:32 29.05.2019
- Прокуратура непризнанного Косова потребует возбуждения дела против российского дипломата
- 14:12 29.05.2019
- Зеленский нанесет свой первый зарубежный визит в Брюссель
- 14:00 29.05.2019
- Депутаты латвийского Сейма выбрали президента республики
- 13:32 29.05.2019
- Названы самые востребованные профессии в РФ
- 13:20 29.05.2019
- Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Санкт-Петербург - депутат
- 13:05 29.05.2019
- Константин Богомолов назначен художественным руководителем Театра на Малой Бронной
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать