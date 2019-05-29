РУСАЛ просит проверить оправданность затрат на модернизацию ТЭС

16:00

UC Rusal попросила зампреда правительства Дмитрия Козака проверить стоимость наиболее дорогих проектов модернизации ТЭС, которые правительство предложило одобрить без конкурса: удельные капитальные затраты в этих проектах значительно выше, чем максимум, достигнутый на конкурсе. Об этом говорится в письме, которое UC Rusal отправила Козаку 28 мая, пишут «Ведомости».

Станции должны быть модернизированы по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), которые гарантируют инвесторам возврат средств с фиксированной доходностью. Затраты на строительство и прибыль генерирующих компаний оплачивают промышленные потребители – и они неоднократно выступали за удешевление программы. Всего в 2022–2024 годах планируется модернизировать около 11 ГВт. Модернизация большей части мощностей разыграна на конкурсах, победителям которых гарантирована прибыль в 14%. Судьбу 1,7 ГВт мощности определит правительственная комиссия.

