Партия Саакашвили будет участвовать в выборах в Раду

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Партия Михаила Саакашвили заявила о решении участвовать в выборах в Раду. Голосование пройдёт 21 июля.

«Мы, как партия, пойдём на эти выборы и будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила», — заявил один из лидеров «Движения новых сил» и соратник бывшего губернатора Одесской области Давид Сакварелидзе.



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