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НОВОСТИ

Партия Саакашвили будет участвовать в выборах в Раду

16:12 29.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Партия Михаила Саакашвили заявила о решении участвовать в выборах в Раду. Голосование пройдёт 21 июля.

«Мы, как партия, пойдём на эти выборы и будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила», — заявил один из лидеров «Движения новых сил» и соратник бывшего губернатора Одесской области Давид Сакварелидзе.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство Михаилу Саакашвили. Сообщалось, что сегодня политик прилетит в Киев.  Говорит Москва

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