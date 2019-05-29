Партия Саакашвили будет участвовать в выборах в Раду
16:12 29.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Партия Михаила Саакашвили заявила о решении участвовать в выборах в Раду. Голосование пройдёт 21 июля.
«Мы, как партия, пойдём на эти выборы и будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила», — заявил один из лидеров «Движения новых сил» и соратник бывшего губернатора Одесской области Давид Сакварелидзе.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство Михаилу Саакашвили. Сообщалось, что сегодня политик прилетит в Киев. Говорит Москва
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