Единоросс предложил уголовно наказывать предпринимателей за наем мигрантов-нелегалов

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев предложил рассмотреть возможность введения уголовной ответственности для предпринимателей, привлекающих к труду нелегальных мигрантов.

"В нелегальной занятости самая сложная проблема - это нелегальная трудовая миграция. Да, в последнее время мы видим положительную тенденцию, да, вступили меры, связанные с большими штрафами, административной ответственностью. И тем не менее в целом ряде регионов проблема остается достаточно острой", - сказал Исаев на пленарном заседании в Госдуме, где в среду состоялся "правительственный час" с генпрокурором РФ Юрием Чайкой.



"Может быть, целесообразно рассмотреть вопрос о введении прямого уголовного состава за привлечение нелегальных мигрантов к труду в бизнесе, не в личном хозяйстве", - отметил он. По словам Исаева, использование такого труда вредит и бюджету, лишая его полноценных взносов и налогов, и российским работникам, страдающим от демпинга на рынке услуг, и обществу, "потому что создается криминогенная среда".

