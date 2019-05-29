Во Львове протестующие взяли штурмом здание горсовета

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Протестующие взяли штурмом здание горсовета во Львове. Демонстранты выломали дверь и ворвались внутрь.

Как сообщает пресс-служба городского совета, речь идёт о тех же людях, которые накануне во время заседания исполкома облили чиновников горсовета неизвестной жидкостью, предположительно, краской.



Отмечается, что до штурма участники протеста требовали выхода к ним замглавы города по вопросам ЖКХ Сергея Бабака. Когда протестующим отказали, они начали выламывать дверь. Говорит Москва

