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Во Львове протестующие взяли штурмом здание горсовета

17:00 29.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Протестующие взяли штурмом здание горсовета во Львове. Демонстранты выломали дверь и ворвались внутрь.

Как сообщает пресс-служба городского совета, речь идёт о тех же людях, которые накануне во время заседания исполкома облили чиновников горсовета неизвестной жидкостью, предположительно, краской.

Отмечается, что до штурма участники протеста требовали выхода к ним замглавы города по вопросам ЖКХ Сергея Бабака. Когда протестующим отказали, они начали выламывать дверь.  Говорит Москва

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