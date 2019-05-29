Минстрой утвердил свод правил на проектирование мостов из алюминиевых сплавов

17:40

Минстрой России утвердил свод правил СП 443.1325800.2019 «Мосты с конструкциями из алюминиевых сплавов. Правила проектирования», что позволит применять в мостостроении самые передовые технологии и методы проектирования, а также современные алюминиевые сплавы, подходящие для условий эксплуатации на территории России.



Данный свод правил, утвержденный приказом от 30 апреля 2019 года № 251/пр и прошедший регистрацию в Росстандарте, распространяется на проектирование новых и реконструируемых мостовых сооружений, предназначенных для пропуска пешеходов. Проектные организации уже могут разрабатывать документацию на алюминиевые мосты с учетом данного свода правил.

Применение алюминиевых сплавов в несущих конструкциях при новом строительстве мостов позволяет существенно сократить расходы при строительстве и эксплуатации (до 30%) за счет снижения затрат на фундаменты, грузоподъемную технику, а также отсутствия эксплуатационных затрат на антикоррозионное покрытие.

Утвержденный документ является результатом последовательной работы Алюминиевой ассоциации по модернизации нормативной базы и популяризации применения в Российской Федерации современных материалов и конструкций. Так, за последние 3 года при содействии членов ассоциации построено уже 6 мостов в Нижегородской области, Красноярском крае, Москве. Мосты из алюминиевых сплавов хорошо зарекомендовали себя в процессе эксплуатации, что было учтено при утверждении свода правил. Кроме того, за время проработки свод правил прошел через широкое отраслевое обсуждение, в ходе которого были учтены мнения всех заинтересованных сторон, а также лучшие мировые практики.

Разработка проекта свода правил осуществлялась на базе научно-технического потенциала НИУ МГСУ с привлечением квалифицированных специалистов ведущих исследовательских институтов АО ЦНИИС, ЗАО ЦНИИПСК, ЦНИИСК, МАДИ и компании «МЕТАКОН ЦЕНТР». Экспертами был проведен целый комплекс аналитических, научно-исследовательских, экспериментальных и методических работ, изучен и обобщен зарубежный опыт по эксплуатации аналогичных сооружений. Все это наряду с серией лабораторных испытаний позволило подтвердить показатели статической и усталостной прочности.

Кроме того, в рамках НИОКР прошли натурные испытания (статические и усталостные) с имитацией эксплуатационных нагрузок до разрушения пролетного строения моста из алюминиевого сплава. Полученные результаты подтвердили достоверность и справедливость предложенных в своде правил аналитических методик расчета, которые могут быть использованы при проектировании пешеходных мостов.

Ранее процесс проектирования и возведения мостов из алюминиевых сплавов существенно осложнялся необходимостью отдельной разработки специальных технических условий (СТУ) для каждого проектируемого моста, что увеличивало стоимость и увеличивало сроки проектирования. С введением свода правил этот барьер снят, и открыта возможность разработки типовых мостов из алюминиевых сплавов, которые станут еще более привлекательными по своим технико-экономическим параметрам.

«Утвержденный свод правил позволит распространить в России мировую практику использования алюминия для возведения современных, безопасных, экологичных и эстетичных мостовых конструкций, существенно снизив расходы федерального и региональных бюджетов на всех этапах проектирования, строительства и эксплуатации, что в полной мере соответствует реализации ключевых целей национальных проектов, утвержденных во исполнение «майского» указа президента Российской Федерации», – отметил председатель Алюминиевой ассоциации Валентин Трищенко.

По информации Алюминиевой ассоциации