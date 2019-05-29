Спецпрокурор Мюллер: Действующий президент США не может быть обвинен в совершении преступлений...
18:45 29.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецпрокурор Роберт Мюллер, на протяжении двух лет расследовавший предположения о приписываемом Вашингтоном Москве вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, не рассматривал возможность выдвижения обвинений в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом Мюллер заявил в среду на встрече с журналистами в Министерстве юстиции США.
"Мы не вынесли суждения по поводу того, совершил ли президент преступление, - заявил он. - Президент, согласно давно устоявшейся в министерстве юстиции практике, не может быть обвинен в совершении преступлений в тот период, когда он находится на своем посту. Такой шаг противоречил бы конституции даже в том случае, если бы обвинения были выдвинуты втайне. Поскольку аппарат спецпрокурора входит в структуру министерства юстиции и мы руководствовались правилами министерства, вопрос о выдвижении обвинений в отношении президента не та возможность, которую мы рассматривали".
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