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НОВОСТИ

Разведка США обвинила РФ в начале ядерных испытаний

18:37 29.05.2019 Источник: НГ-Online

Россия, вероятно, втайне проводит испытания ядерного оружия и таким образом нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДЗЯИ), об этом говорится в тексте выступления главы Разведывательного управления Минобороны США Роберта Эшли.

«США полагают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания в той форме, которая подразумевала бы полный запрет на такие испытания», – цитирует газета Wall Street Journal выдержки из речи Эшли, с которой он в среду выступает в Гудзонском университете в Вашингтоне.

«То, как мы понимаем процесс разработок ядерного оружия, приводит нас к мысли о том, что деятельность, связанная с российскими испытаниями, позволит ей (России – ИФ) улучшить свой потенциал в сфере ядерного оружия», – отметил он.

При этом неназванные представители администрации США подтвердили газете, что и другие американские разведывательные службы разделяют эту точку зрения. В свою очередь представитель посольства РФ в Вашингтоне подчеркнул, что российские власти строго соблюдают положения договоров, к которым они присоединились, включая ДЗЯИ.

Заявление главы военной разведки США о возможном проведении Россией тайных ядерных испытаний свидетельствуют о падении профессионализма военных в США, заявил сегодня Интерфаксу председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов: «Более безответственного заявления сделать просто невозможно. Невозможно проводить ядерные испытания тайно при той технике, которая сегодня контролируют эти процессы». 

А.Р.

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