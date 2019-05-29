Счетная палата насчитала нарушений в космической отрасли почти на 50 млрд в 2018 г
19:05 29.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Счетная палата выявила за 2018 год нарушения в космической отрасли РФ объемом около 50 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе контрольного ведомства.
"В прошлом году нарушения в космической отрасли мы выявляли, но они иного масштаба. Только по проверкам, не попадающим под грифы ограничения информации, объем выявленных нарушений составил около 50 млрд рублей", - сообщили в Счетной палате.
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