Британский МИД призвал Москву "удерживать" Асада от бомбардировок...

22:08 Источник: Интерфакс

Глава МИД Великобритании Джереми Хант в среду выступил с призывом в адрес России оказать воздействие на сирийское правительство, чтобы не позволить ему "бомбить" мирных жителей в провинции Идлиб.

"Атаки по больницам в Идлибе омерзительны. Сирийский режим продолжает демонстрировать глубины безнравственности, атакуя раненых гражданских лиц, которые ищут помощи и убежища. Россия согласилась на деэскалацию в Идлибе: я призываю Москву удерживать (президента Сирии Башара) Асада от бомбардировок мирных жителей", - написал он в своем твиттере.