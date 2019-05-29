Британский МИД призвал Москву "удерживать" Асада от бомбардировок...
22:08 29.05.2019 Источник: Интерфакс
Глава МИД Великобритании Джереми Хант в среду выступил с призывом в адрес России оказать воздействие на сирийское правительство, чтобы не позволить ему "бомбить" мирных жителей в провинции Идлиб.
"Атаки по больницам в Идлибе омерзительны. Сирийский режим продолжает демонстрировать глубины безнравственности, атакуя раненых гражданских лиц, которые ищут помощи и убежища. Россия согласилась на деэскалацию в Идлибе: я призываю Москву удерживать (президента Сирии Башара) Асада от бомбардировок мирных жителей", - написал он в своем твиттере.
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