Работу чаще ищут через знакомых и родственников - исследование РАНХиГС
07:15 30.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская молодежь при поиске работы чаще всего обращается за помощью к своим родственникам и знакомым, нежели к специалистам службы занятости. Об этом сообщается в аналитическом обзоре РАНХиГС "Трудоустройство молодежи. Особенности трудоустройства в разных сферах занятости", имеющемся в распоряжении ТАСС.
Авторы обзора отмечают, что труднее всего было устроиться на работу тем, кто работает в правоохранительных структурах (28,1% ответов "трудно"), государственном и муниципальном управлении (25,2%). Легче всего было найти себе работу молодым людям в науке, здравоохранении, культуре и образовании (34,8% ответов "легко"), а также в области информационных технологий (34,1%).
"В тех сферах, где молодым людям было сложнее всего найти себе работу, самая большая доля юношей и девушек искали работу с помощью родственников, друзей и знакомых: именно таким способом нашли себе работу 31,6% молодежи, работающей в государственном и муниципальном управлении, и 27,4% юношей и девушек, занятых в правоохранительных структурах. Помощь друзей, родственников и знакомых является самым популярным способом поиска работы вне зависимости от места работы молодежи", - говорится в материалах исследования.
Отмечается, что исключение составляют ИТ-отрасль, где самая высокая доля молодых людей, нашедших себе работу с помощью объявлений о вакансиях (31,7%), и сферы финансов, рекламы и консалтинга, где самая большая доля молодежи, нашедшей работу путем рассылки резюме (29%).
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