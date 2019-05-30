Представителе президента по ДРСМД в палатах Федерального собрания назначен Рябков
07:30 30.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о назначении заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова представителем президента при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса приостановки членства России в договоре ДРСМД. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
"Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в тексте документа.
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