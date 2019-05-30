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«Чернобыль» обогнал «Игру престолов»

07:45 30.05.2019 Источник: НГ-Online

Американо-британский мини-сериал "Чернобыль" (2019) на американском телеканале HBO на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB), на несколько позиций опережая "Игру престолов". IMDB — один из крупнейших в мире сайтов, посвященных кино и телевидению. В его базе данных более 5 миллионов фильмов и более 9 миллионов актеров.
Согласно рейтингу "250 телешоу с наилучшим зрительским рейтингом за все время", "Чернобыль" получает среднюю оценку 9,6 балла из 10. На втором месте сериал "Планета Земля 2", на третьем "Братья по оружию", затем следуют "Во все тяжкие" и недавно завершившаяся на HBO киносага "Игра престолов".
Минисериал "Чернобыль" повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.

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