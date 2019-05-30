Вашингтон планирует продолжать политику давления на Иран - Госдеп США

08:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон намерен продолжать оказывать давление на Тегеран, чтобы вынудить иранские власти пойти на переговоры о заключении нового всеобъемлющего соглашения взамен Совместного всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в среду на регулярном брифинге для журналистов заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Мы продолжим оказывать максимальное давление на иранский режим, чтобы лишить его средств для ведения разрушительной внешней политики и заставить его вести переговоры о новом всеобъемлющем соглашении, которое касалось бы всех аспектов его поведения", - сказала она.



