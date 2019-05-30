Будапешт: Трое погибших и 16 пропавших без вести в результате опрокидывания прогулочного катера на Дунае

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере три человека погибли, еще 16 числятся пропавшими без вести в результате опрокидывания прогулочного катера на Дунае в центре Будапешта. Об этом в четверг сообщило агентство Рейтер.

По данным агентства МТИ , на борту судна могли находиться 34 человека, большинство из них - туристы из стран Азии.

В настоящее время проводятся спасательные работы, они затрудняются неблагоприятными погодными условиями. Как сообщает агентство Рейтер, катер был пришвартован у здания венгерского парламента, когда с ним столкнулось другое туристическое судно.



